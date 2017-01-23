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Dudullu- Bostancı metrosunda çalışmalar başladı

13 istasyonlu Dudullu- Bostancı metrosu için ilk kazma bugün vuruldu.

23.01.2017 - 14:40
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Anadolu yakasında yapılan Dudullu-Bostancı metrosunun tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın butona basmasıyla başladı. 2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km’lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.

Dudullu- Bostancı metrosunda çalışmalar başladı

İstanbul'da çok önemli hatlardan bir tanesi olacak proje, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat inşa edilecek. Günde 10 metre mesafe katedilecek ve projenin maliyeti 2 milyar 250 milyon olarak belirlendi.

DİĞER METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK

Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak.

Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.

Dudullu- Bostancı metrosunda çalışmalar başladı

HAT BİTİNCE TAKSİM’E 35 DAKİKADA ULAŞILACAK

Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko’dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy’den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi’nden Bostancı’ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

Dudullu- Bostancı metrosunda çalışmalar başladı

PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR

1. Bostancı İstasyonu

2. Emin Ali Paşa İstasyonu

3. Ayşe Kadın İstasyonu

4. Kozyatağı İstasyonu

5. Küçükbakkalköy İstasyonu

6. İçerenköy İstasyonu

7. Kayışdağı İstasyonu

8. Türk-İş Blokları İstasyonu

9. İmes İstasyonu

10. Modoko İstasyonu

11. Dudullu İstasyonu

12. Yukarı Dudullu İstasyonu

13. Depo İstasyonu

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