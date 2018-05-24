Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

Almanya’da dün bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle panik yaşandı. Bütün gün süren çalışmalar devam ederken, bombanın patlama tehlikesinin yüzde elli olduğu söyleniyor.

Ormanlık alanda çıkan yangın, 160 personelin yoğun çabasıyla havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

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İBB Başkanı Uysal, muhtarlarla iftarda buluştu

Muhtarlar, azalar ve aileleriyle iftarda bir araya gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Seçilmişler olarak birbirimizi anlarsak, birlikte İstanbul’da üstesinden gelemeyeceğimiz bir hizmet yok." dedi.