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Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde binlerce düğme içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram uyuşturucu madde çıktı.

İHA | 24.05.2018 - 09:39..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden İstanbul’a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu. Şahsın valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce düğme tespit edildi.

Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

4 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokaini ortaya çıkardı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.’yu gözaltına aldı.

Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

BREZİLYALI KURYE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havalimanında düğme içinde uyuşturucu ele geçirildi

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