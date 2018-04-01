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Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

Bursa'da, düğün salonunda gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden kavga çıktı. Gelin ve damat salondan kaçarken, düğün iptal edildi.

DHA | 01.04.2018 - 13:57..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana gelen olayda, evlenmeye karar veren F.A. ile kız arkadaşı M.O., iddiaya göre, ailelerinin bu birlikteliğe karşı çıkması üzerine anlaşarak, kaçtı.

Bir süre sonra ailelerini evlilik için ikna eden F.A. ve M.O., nikah tarihi alıp, düğün salonu kiraladı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Çiftin aileleri, yakınları ve davetliler nikah töreninin yapılacağı düğün salonuna geldi. Nikah için hazırlıklar sürerken, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden tartışma çıktı.Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

DAMAT VE GELİN EL ELE TUTUŞUP SALONDAN AYRILDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada damat F.A. ve gelin M.O., el ele tutuşup, salondan çıktıktan sonra gelin arabasına binerek uzaklaştı.

Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Düğün salonunda, aileler arasında çıkan kavgada ise 3 kişi yaralanırken, 2 kişi baygınlık geçirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgayı ayırmak ve kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Düğünün iptal edildiği öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

Düğün esnasında 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı

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