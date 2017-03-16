Düğün hazırlığı yapan şehit toprağa verildi

Mardin'den dün özel uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilerek, ilçedeki Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Yeşilyöre Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Daha sonra Yeşilyöre Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper ile askeri ve sivil erkan katıldı.

"20 GÜN SONRA DAMATLIK GİYECEKTİ"

Kaynak, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Veysi Kaynak'a sarılan şehidin kardeşi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet İmalı, "Devletime canım feda olsun. Daha damatlık giyecekti. 20 gün sonra damatlık giyecekti." dedi. Kaynak da İmalı'ya sarılarak, onu teskin etmeye çalıştı.