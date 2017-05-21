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Düğün konvoyu kaza yaptı gelin ve damat yaralandı

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda aralarında gelin ve damadın da yer aldığı araçlar çarpıştı 7 kişi yaralandı.

21.05.2017 - 15:48
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kaza

Merkez Haliliye ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, ŞUTİM kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı.

GELİN VE DAMAT YARALANDI

Kazada gelin Derya Öztürk ve damat Halil Hundar'ın yanı sıra Sude Ay, Elif Şener, Ahmet Polat ve Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düğün konvoyu kaza yaptı gelin ve damat yaralandı

KINA OLAY YERİNE DÖKÜLDÜ

Kazada otomobillerden birinin yakıt deposu ve tekerleği yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

Öte yandan düğün için hazırlandığı belirtilen kınanın ise olay yerine döküldüğü görüldü.

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