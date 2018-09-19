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Düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş eden maganda

Konya'da düğün konvoyunda hafif ticari aracın camından sarkan maganda pompalı tüfekle havaya ateş etti.

DHA | 19.09.2018 - 17:24..
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Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Alt Geçidi'nde düğün konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan kişi, havaya art arda ateş etti. Bu anlar ise konvoydaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Görüntülerde, aracın camından sarkan pompalı tüfeklinin, havaya 5 el ateş ettikten sonra alt geçide girerken, ateşlemeyi bırakıp, içeri girdiği görülüyor.

Düğün konvoyunda aracın camından havaya ateş etti VİDEO

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş eden maganda

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş eden maganda

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