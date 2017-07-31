Düğün konvoyunda 'yol verme' kavgası

Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otele düğüne gidilirken, iddiaya göre konvoyda gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında gerginlik çıktı.

KAVGADA SOPALAR ÇIKTI

Kavşakta duran iki sürücü, ellerinde sopalarla araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Öndeki araçtan inen 3 kişi, arkadaki araçtan elinde sopayla inen sürücünün üzerine yürüdü.

ÇEVREDİLER KAVGAYI AYIRDI

Öndeki aracın sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir yakınını itip yanındaki 2 kişi ile birlikte diğer sürücüye saldırdı. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı çevredekiler ayırdı. Sürücüler, yakınlarının da araya girmesiyle sakinleştirildikten sonra yollarına devam etti.

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