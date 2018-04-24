Düğün magandaları yakalandı

Ulusal bir televizyon kanalında, düğün öncesi gelin alma sırasında 3 kişinin havaya ateş ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, görüntülerden şahısları tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptıkları operasyonda İ.A, E.T.Y. ve M.E.Y'yi gözaltına aldı. Operasyonda bir pompalı tüfekle iki kurusıkı tabancanın yanı sıra bu silahlara ait kovanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden M.E.Y. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler İ.A. ve E.T.Y. adliyeye sevk edildi.





