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Düğün magandalarına operasyon

Amasya’da polis ekipleri sivil olarak gittikleri düğünlerde magandaların kullandığını belirledikleri silahlara el koydu.

İHA | 01.09.2018 - 08:41..
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İl merkezindeki düğünlere tebdili kıyafetle giden Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş edip tehlike saçan şahısları belirleyip işlem yaptı.

90 SİLAHA EL KONULDU

Diğer uygulamalarla birlikte 90 şahsın kullandığı 67’si tabanca, 23’ü tüfek olmak üzere toplam 90 silaha el konuldu. Şahıslara ayrıca toplam 90 bin 498 TL para cezası uygulandı.

Düğün magandalarına operasyon

Mühimmatlarla birlikte adeta cephanelik gibi olan silahları sergileyen polis ekipleri, düğünlerde silah ve havai fişek atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Düğün magandalarına operasyon

Düğün magandalarına operasyon

Düğün magandalarına operasyon

Düğün magandalarına operasyon

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