Düğün magandası Gaziantep'te can aldı

Göçmez Mahallesi’nde bir düğünde, düğüne katılanların havaya açtığı ateş sonucu 39 yaşındaki İmam Yılmaz kanlar içerisinde kaldı.





MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanan olay nedeniyle düğün yarıda kalırken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde çok sayıda saçma bulan jandarmalar, olayın faili ise henüz belirlenemedi.

Gaziantep Hastanesine kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemesini sürdüren ekipler, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan tüfeği ve sahibini belirlemeye çalışıyor.



