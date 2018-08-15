Düğün magandasının vurduğu Furkan yaşam savaşını kaybetti

TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Trabzonspor'da Genel Koordinatörü olarak görev alan Özkan Sümer, istifa kararı aldı.

Trabzonspor'da Özkan Sümer istifa etti

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Albayrak: Katar'la işbirliğini daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan ile Katar Emiri'nin görüşmesini, 'Türkiye-Katar dostluğunun pekişmesi' olarak değerlendirdi.