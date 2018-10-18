Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

İzmir'de, bir lojistik firmasında çalışan Tuğçe Karakurt, petshop işleten Şener Kökçü ile yaşamını birleştirme karar aldı. Genç çift, 8 Eylül 2017’de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Nişanın üzerinden henüz 4 gün geçmişken, Tuğçe Karakurt her zaman olduğu gibi elle kendine meme muayenesini yaptı.

HABERİ ALIR ALMAZ KARALAR BAĞLADI

Dört gün öncesine kadar hiçbir şey fark etmediği memesinde neredeyse bir yumurta büyüklüğünde şişlik fark eden Tuğçe Karakurt, soluğu doktorda aldı. Birkaç gün içinde başvurduğu doktorların tümünden 'meme kanseri' tanısı alan Tuğçe Karakurt’a kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi. Kemoterapinin özenle uzattığı ve çok sevdiği saçlarının dökülmesi anlamına geldiğini bilen Tuğçe Karakurt adeta karalar bağladı.

EN YAKIN ARKADAŞI DA DÜĞÜNÜNDEN ÖNCE KANSER OLDU

Nişanlısı Şener Kökçü ise kemoterapi öncesi nişanlısına unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Kökçü, hep uzun saçlarıyla gelin olmak istediğini bilen nişanlısı Karakurt için düğün tarihini öne çekti. Daha sonra 13 Ekim 2017’de düğün yapıldı ve hemen sonrasında Tuğçe Karakurt saçlarını kazıtarak tedavi sürecine başladı. Eşinin nikah tarihini öne çekerek kendisinin yine güzel uzun saçlarla gelin olmasını sağladığını belirten genç kadın, bu süreçte oldukça zorlandığını itiraf etti.

EŞİ DE SAÇLARINI KAZITTI

Karakurt, “Bu çok zor bir süreçti. Tümör kemoterapiyle önce küçüldü, tekrar büyüdü. Büyüklüğü yüzünden başta ameliyat edilememiştim. Ardından ameliyat kararı alındı. Bunları şimdi çok rahat anlatıyorum ama hiç de kolay bir süreç değildi. Önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi” dedi.

"MUAYENELERİNİ AKSATMASINLAR"

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkat çeken genç kadın, “Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ederek yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da fark edip doktora gitmeyip ihmal etseydim belki bugün yoktum. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50’si. Diğer yarısı da bilime, doktorlara kalıyor. Ben de o konuda çok şanslıydım. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı. Kanserle ilgili hiçbir bulgu kalmadı, artık kontrol hastasıyım. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler” ifadelerini kullandı.