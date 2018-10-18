taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5397
Euro
6.38915
Altın
1223.125
Borsa
98835.69
Gram Altın
217.569

Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

İzmir’de düğün hayalleri kurarken meme kanseri olduğunu öğrenen genç kadın, müstakbel eşinin yaptığı muhteşem sürprizle saçlarını kazıtmadan dünya evine girdi.

İHA | 18.10.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

İzmir'de, bir lojistik firmasında çalışan Tuğçe Karakurt, petshop işleten Şener Kökçü ile yaşamını birleştirme karar aldı. Genç çift, 8 Eylül 2017’de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Nişanın üzerinden henüz 4 gün geçmişken, Tuğçe Karakurt her zaman olduğu gibi elle kendine meme muayenesini yaptı.

Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

HABERİ ALIR ALMAZ KARALAR BAĞLADI

Dört gün öncesine kadar hiçbir şey fark etmediği memesinde neredeyse bir yumurta büyüklüğünde şişlik fark eden Tuğçe Karakurt, soluğu doktorda aldı. Birkaç gün içinde başvurduğu doktorların tümünden 'meme kanseri' tanısı alan Tuğçe Karakurt’a kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi. Kemoterapinin özenle uzattığı ve çok sevdiği saçlarının dökülmesi anlamına geldiğini bilen Tuğçe Karakurt adeta karalar bağladı.

Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

EN YAKIN ARKADAŞI DA DÜĞÜNÜNDEN ÖNCE KANSER OLDU

Nişanlısı Şener Kökçü ise kemoterapi öncesi nişanlısına unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Kökçü, hep uzun saçlarıyla gelin olmak istediğini bilen nişanlısı Karakurt için düğün tarihini öne çekti. Daha sonra 13 Ekim 2017’de düğün yapıldı ve hemen sonrasında Tuğçe Karakurt saçlarını kazıtarak tedavi sürecine başladı. Eşinin nikah tarihini öne çekerek kendisinin yine güzel uzun saçlarla gelin olmasını sağladığını belirten genç kadın, bu süreçte oldukça zorlandığını itiraf etti.

Düğün öncesi meme kanserine yakalandığını öğrendi

EŞİ DE SAÇLARINI KAZITTI

Karakurt, “Bu çok zor bir süreçti. Tümör kemoterapiyle önce küçüldü, tekrar büyüdü. Büyüklüğü yüzünden başta ameliyat edilememiştim. Ardından ameliyat kararı alındı. Bunları şimdi çok rahat anlatıyorum ama hiç de kolay bir süreç değildi. Önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi” dedi.

"MUAYENELERİNİ AKSATMASINLAR"

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkat çeken genç kadın, “Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ederek yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da fark edip doktora gitmeyip ihmal etseydim belki bugün yoktum. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50’si. Diğer yarısı da bilime, doktorlara kalıyor. Ben de o konuda çok şanslıydım. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı. Kanserle ilgili hiçbir bulgu kalmadı, artık kontrol hastasıyım. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

469
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

181
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

359
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

68
ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

36
Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

70
Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM