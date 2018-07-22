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Düğün salonuna kepçenin üstünde gittiler

Çanakkale'de dünya evine giren bir çift, düğün yapacakları salona kepçeyle gitti.

İHA | 22.07.2018 - 10:09..
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Görenleri şaşkına çeviren olay Çanakkale'de yaşandı. Kepçe operatörü olan Ömer Tutak ve kız arkadaşı Tuğçe Tutak bir süre önce hayatlarını birleştirmek adına karar aldı.

ARKADAŞLARI SÜRPRİZ YAPTI

Hazırlıklara başlayan çifte, düğün günü arkadaşları unutamayacakları bir sürprize imza attı. Ömer Tutak'ın arkadaşları iş makinesi olan kepçeyi evlerinin önüne çekti.

Düğün salonuna kepçenin üstünde gittiler

Damatla gelini kepçeye bindiren arkadaşları çifte unutamayacakları anlar yaşattı.

Kepçenin üzerinde gelin ve damat gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Şaşkın bakışlar eşliğinde kepçeden inen çift düğün yapacakları salona girdi.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında son derece mutlu olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi.

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