Düğün salonuna kepçenin üstünde gittiler

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İki araca çarpan otomobil iş yerine girdi

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1 Afrodisyas Antik Kenti'nde konser UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi.

2 Meltem Cumbul: Feminist değil realistim Oyuncu Meltem Cumbul, birey olmadan evlenmemek gerektiğini, birey olmakta da en çok kadınların zorlandığını söyledi.

3 27 yıldır saz yapıyor İzmit'te yaşayan Leyla Budak, saz ustası eşine yardım ederken tamir yapmaya başladı. Daha sonra saz yapımına elinin yatkın olduğu görünce, bu işe başlamaya karar verdi.

4 Ağaç parçalarından tarihi savaş gemileri yapıyor Zonguldak'ta yaşayan Ahmet Ali Yazıcı, birçok farklı ağaçtan aldığı parçaları bir araya getirerek, onları tarihi savaş gemisi maketlerine dönüştürüyor.

5 Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi İstanbul Pendik'te yüksek hurda yüklenen kamyon büyük bir tehlike yarattı.

6 Atık sularla kirlenen Sakarya Nehri havadan görüntülendi 6 ay önce atık sularla siyaha bürünerek vatandaşların tepkisini toplayan Sakarya Nehri, artık kirletilmiyor. Nehrin yavaş yavaş normale döndüğü görülüyor.