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Düğün ve nişan gibi törenlerde havaya ateş açılamayacak

İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

AA | 26.10.2018 - 10:39..
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Düğün ve nişan gibi törenlerde havaya ateş açılamayacak

İçişleri Bakanlığı valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

MÜDAHALEDE BULUNMAZLARSA SORUŞTURMA AÇILACAK

Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak.

HAVAYA ATEŞ AÇAN HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ YAPILACAK

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir“ çıkarma talimatı verdi.

Düğün ve nişan gibi törenlerde havaya ateş açılamayacak

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