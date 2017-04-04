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Düğün yapmak yerine yetimleri sevindirdiler

Suriyeli kadın öğretmen ile Hataylı meslektaşı, sade bir nikah töreni yaparak düğün için ayırdıkları parayla ise 156 yetimi giydirdi.

04.04.2017 - 14:03
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Ülkesindeki olaylardan kaçarak ailesiyle Reyhanlı ilçesine yerleşen 25 yaşındaki Suriyeli öğretmen Ela Kavas, ilçede ikamet eden 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mustafa Şanverdi ile hayatını birleştirdi. Düğün yapmak yerine; düğüne harcayacakları parayla 156 yetim çocuğu giydirmeyi tercih ettiler.

Düğün yapmak yerine yetimleri sevindirdiler

"SURİYELİLERİ KARDEŞİMİZ BİLDİK"

Mustafa Şanverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir hayata merhaba derken yanı başlarındaki yetimlere duyarsız kalamadıklarını belirterek; "Bizim memlekette kardeşi vefat eden kişiler düğün yapmaz, sade bir nikah töreni yapar. Bizler de şehit olan Suriyelileri kardeşlerimiz bildik. Bu yüzden şu an düğün salonunda değil bir yetimhanedeyiz." dedi.

Suriye'de annesini bombalı saldırıda kaybettikten sonra kardeşi ve babasıyla Reyhanlı'ya sığınan Ela Kavas da mutluluğu Türkiye'de bulduğunu söyledi. Ülkesinde acı dolu günleri yaşadıklarını ifade eden Kavas, "3 yıl önce İdlib'den buraya geldik. Mesleğime Suriyeli öğrenciler için açılan geçici eğitim merkezinde devam ediyorum." dedi.

Düğün yapmak yerine yetimleri sevindirdiler

"YETİMLERİN GÖZLERİNDE GÖRDÜĞÜM SEVİNÇ..."

Bu mutlu gününde annesinin yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kavas, şöyle konuştu: "Beş kardeşim şu an başka ülkelerde mülteci konumunda. Yanımda babam ve küçük kardeşim var. Buruk bir sevinç yaşıyorum, en mutlu günüm de olsa oynamak veya eğlenmek aklıma gelmedi. Eşimle öyle bir karar aldık. Yetimlerin gözlerinde gördüğüm sevinç gözyaşları bana en büyük düğün hediyesi oldu. Eşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Suriye’deki savaşın bitmesini ve memleketimi ziyaret etmeyi hayal ediyorum."

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