Düğün yerine karakola gittiler

Emniyet müdürlüğü haber merkezinden Ceyhan istikametinden kente giriş yapan gelin arabası olarak süslenmiş 01 DP 877 plakalı bir otomobilin, plakasının başka bir araca ait olduğu ve olası terör saldırılarında kullanılabileceği anonsu üzerine şehir girişinde ve çıkışında önlem alındı.

"PLAKA ÇIKARMAYA PARAM YETMEDİ"

Polis tarafından ifadesi alınan araç sürücüsü Ahmet Asutay, "Arabayı Suriyeli birinden 12 bin 500 liraya aldım. Evraklarını tamamladım ancak maddi imkansızlıklardan dolayı plaka çıkartamadım. Ben de Şanlıurfa'dan Tarsus'taki akrabamızın düğününe gitmek için başka bir aracın plakasını taktım." dedi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Polis ekipleri tarafından Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen otomobilin trafikten men edileceği öğrenildi.