Düğünde 2 kardeşin kavgası kanlı bitti

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Yaz tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride patlama meydana geldi. Alman polisi patlama ardından çıkan yangın nedeniyle 2 bin kişiyi bölgeden tahliye etti.

Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

Konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenerek görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'un teknik direktörü, taraftarlarına daha iyi bir oyun izletmeyi dilediklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerle bir araya geldi.

1 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

2 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

3 Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu Yaz tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.

4 Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler İstanbul Bakırköy'de şarbon şüphesiyle 22 kişinin hastaneye gitmesi, 4 kişinin tedavi altına alınması sonrası ilgili bakanlarca bilgilendirme yapıldı.

5 Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü'nde ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

6 2 kişiyi vuran amca, suçu yeğenine üstlendirmek istedi Kahramanmaraş'ta kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada, kız tarafından 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.