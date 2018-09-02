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Düğünde 2 kardeşin kavgası kanlı bitti

Bursa'da düğün sırasında iki kardeş arasında çıkan kavgada Semih A., ağabeyi Mülazım A.'yı (40) bıçakla yaralandı.

DHA | 02.09.2018 - 08:14..
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İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 44. Sokak'ta düğün sırasında iki kardeş arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada öfkeli kardeş Semih A.(33), üzerinde taşıdığı bıçakla ağabeyi Mülazım A.'yı (40) yaraladı.

Düğünde 2 kardeşin kavgası kanlı bitti

KAÇARKEN DÜĞÜNDEKİLER YAKALADI

Kanlar içerisinde yere yığılan Mülazım A.'nın yardımına yoldan geçen çevredekiler yetişti. Özel araçla Devlet Hastanesi' götürülen Mülazım A., tedaviye alındı. Ağabeyini bıçaklayıp kaçmaya çalışan kardeş Semih A. ise, düğündekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde 2 kardeşin kavgası kanlı bitti

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