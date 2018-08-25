Düğünde havaya ateş eden uzman çavuş tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir düğünde havaya ateş eden uzman çavuş gözaltına alındı: Bir kişinin ölümüne bir bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.

RAST GELE ATEŞ ETTİ

22 Ağustos 2018 tarihinde Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi’nde bir düğünde havaya rast gele ateş edilmesi sonrası babaanne Hüsne Kurt (47) hayatını kaybederken kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Sinan G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.