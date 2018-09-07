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Düğünde havaya ateş etmek isterken kardeşini vurdu

Niğde'de kız kardeşinin sokak düğününde erkek kardeşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Hasan Koyun'un vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı.

İHA | 07.09.2018 - 15:20..
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31 Ağustos gecesi Bor ilçesininde meydana gelen olayda, sokak düğününde tabancayla havaya ateş açıldı. Sıkılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğünde havaya ateş etmek isterken kardeşini vurdu VİDEO

VURULMA ANI KAMERADA

Kamera görüntüsünde pistte oynayan Hasan Koyun'un karşısından gelen kardeşi Ramazan Koyun'un silahı havaya kaldırmadan tetiğe bastığı görülüyor. İlk kurşun direkt ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet ederken talihsiz adam yere yığılıyor.

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