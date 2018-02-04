Düğünde maganda kurşunu: 2 çocuk yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesi’ndeki düğün töreninde, gelinin getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

2 ÇOCUK YARALANDI

Bu sırada A.Y. (9) isimli kız çocuğu ile Y.B. (6) isimli erkek çocuğu kurşunların isabet etmesi ile yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan çocuklar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocukların yakınları hastaneye akın etti. Çocuklar ilk tedavileri sonrası Şanlıurfa’ya sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



