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Düğünde tartıştığı kuzenini vurdu

Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi yaralandı.

AA | 25.08.2018 - 02:56..
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Şahinbey'de Güneykent Mahallesi'nde yakınlarının düğününe gelen kuzenler Salih Özüberk ile Ömer Özüberk arasında henüz bir belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Salih Özüberk, düğün salonunun önünde silahıyla 3 el ateş ederek amcasının oğlu Ömer Özüberk'i vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Yakınların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ömer Özüberk'i Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırdı.

Düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi polis, olayın ardından kaçan şüpheli Salih Özüberk'in yakalanması için çalışma başlattı.

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