Düğünde tartıştığı kuzenini vurdu

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle göğe yükselen dumanlar çok uzaktan görülebiliyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Suriye'de ateşkesi devam ettirmek için Rusya ile çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, askeri müdahalenin Suriye'nin geleceğini kötü etkileyeceğini ifade etti.

Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi yaralandı.

1 Diego Reyes İstanbul'a indi Meksikalı stoper Diego Reyes Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

2 Denizlispor'un kayıp kupaları bulundu Denizlispor'un bugüne kadar kazandığı kupalardan bazıları çöpe atıldı. Kupaları toplayan bir vatandaş ise içlerinde fesleğen yetiştirdi.

3 Gomis Terim ile vedalaştı Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

4 Düğünde havaya ateş eden uzman çavuş tutuklandı Düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne bir bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.

5 Kastamonu'daki yangın söndürülemedi Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

6 2 kızını öldüren kişi intihar etti Adıyaman'da yaşayan 50 yaşındaki Aziz K., 10 yaşındaki kızını evden gönderip 2 büyük kızını öldürdü.