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Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

İstanbul'daki akrabalarının düğününden dönen Kuyucu ailesi ve yeğenlerinin olduğu otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını keybederken, 4 kişi de yaralandı.

AA | 26.03.2018 - 05:20..
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Sürücü Aydın Durukan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, otomobil bariyerlere çarparak yola savruldu. Arkadan gelen tankerin çarpması sonucu, kaza faciaya dönüştü.

Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

KAZADAN SONRA TANKER DE ÇARPTI

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 314 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Durukan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yarılardan Aydın ve Emine Durukan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Durukan'ın cesedi ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Trafik yolda bulunan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tanker sürücüsü Ali Kuyucu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Durukan ailesinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşadığı, bir yakınlarının düğünü için İstanbul'a gittikleri ve kazanın düğün dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolun ortasında bulunarak jandarma tarafından yoldan kaldırıldı.

Düğünden dönen aile Düzce'de kaza yaptı

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