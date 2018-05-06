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Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Kırıkkale'de farklı düğünlerden gelen iki aracın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA | 06.05.2018 - 05:18..
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Alparslan Türkeş Bulvarı’nın Vali Konağı’na yakın bölgesinde farklı düğünlerden gelen Mesut Altınyurt kontrolündeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile Ramazan Hato (41) kontrolündeki 06 RRC 94 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ramazan Hato, Adil Yeşilyurt (19) ve Berat Karagöz’ü Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ve Mesut Altınyurt, Mustafa Kılıçarslan (40), Batuhan Çorak (20), Sıtkı Pozan (18)’ı Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı VİDEO

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Yaralılardan Batuhan Çorak ve Adil Yeşilyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

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