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Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

DHA | 22.07.2018 - 23:09..
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Kent merkezindeki bir düğüne katılmak üzere ilçeye giden 43 yaşındaki Yalçın Baydoğan idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralı

"DURUMLARI İYİ" HABERİ GELDİ

Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yanı sıra, Sude Naz Baydoğan (10),Yalçın Baydoğan (43), Nurcihan Hanım Baydoğan (15), Tuğba Baydoğan (12), Burcu Durdu (17), Gizem Baydoğan (9), İlayda Durdu (11), Kadir Durdu (40) ve Tuğçenur Çetin (16) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hastaneye sevk edilen 11 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralı

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