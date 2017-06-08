Düğüne Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti katılmıyor

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in düğününe sayılı günler kaldı. Sait Halim Paşa Yalısı'nda 29 Haziran'da gerçekleşecek tören öncesi Özçivit'i şaşırtan kötü bir sürpriz yaşandı.

Çok sayıda ünlü ismin katılacağı geceye Burak Özçivit'in 3 sezondur "Kara Sevda" dizisinde büyük aşkı Nihan'ı canlandıran partneri Neslihan Atagül ise katılmıyor.

BURAK NESLİHAN'IN DÜĞÜNÜNE GİTMEMİŞTİ

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geçen yıl 8 Temmuz'da Kadir Doğulu'yla yaşamını birleştiren Neslihan Atagül'ün düğününe katılmamış, gerekçe olarak da o tarihlerde yurtdışında olmalarını göstermişti. Neslihan Atagül şimdi tıpkı kendisi gibi Boğaz manzarası eşliğinde nikah defterine imza atacak olan partneri Burak Özçivit'in düğününe gitmeyecek. Neslihan Atagül, böylece kendi düğününe katılmayan rol arkadaşına aynı karşılığı vermiş olacak.

KADİR'LE BURAK'IN ARASI LİMONİ

Güzel oyuncunun eşi Kadir Doğulu'yla Burak Özçivit de “Kara Sevda” dizisi başladığından beri görüşmüyor. Yıllar önce “Küçük Sırlar” dizisinde beraber rol alan Doğulu ile Özçivit'in arası önceki yıl önce Kara Sevda dizisindeki cesur sahneler yüzünden bozulmuştu.

BİR SÖZE DARILIP KÜSMÜŞTÜ

Burak Özçivit bir röportaj sırasında sevgilisi Fahriye Evcen'in kendisini partneri Neslihan Atagül'den kıskanıp kıskanmadığı sorusuna "Fahrıye'yle aramızdaki güven tam. Zaten Kadir'le de yakın arkadaşız. Biz de yanlış olmaz" diye yanıt vermişti.

Kadir Doğulu da bu sözlere Twitter üzerinden "Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli" mesajını atarak Burak Özçivit'e tepki göstermişti. Bu gerginlik zamanla büyümüş Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün setteki ilişkisine de yansımıştı.