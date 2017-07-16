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Düğünü iptal edilen kadın salona evsizleri davet etti

ABD'de bir kadın iptal edilen düğün organizasyonu için kiralanan lüks salonda davetliler yerine evsizleri ağırladı.

16.07.2017 - 21:02
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The Indy Star gazetesinin haberine göre, Indiana eyaletinde yaşayan Sarah Cummins (25), nişanlısıyla bir hafta sonra yapılacak düğününü iptal etti.

Düğünü iptal edilen kadın salona evsizleri davet etti

30 BİN DOLARLIK SÖZLEŞME YAPTI

Cummins, düğünü iptal etmesine rağmen kiralanan mekan ile "iadesiz sözleşme" yaptığı için 30 bin dolarlık salon ve yemek masraflarını ödemek zorunda kaldı.

BOŞA GİTMESİN DİYE EVSİZLERİ ÇAĞIRDI

Harcamalarının boşa gitmesini istemeyen Cummins, düğününe davetliler yerine evsizleri çağırdı.

Cummins, tuttuğu otobüsle düğün salonuna getirttiği 100'ün üzerindeki evsize akşam yemeği verip, düğün pastası ikram etti.

Düğünü iptal edilen kadın salona evsizleri davet etti

Davetlilere düğünün iptal olduğunu ağlayarak bildirdiğini açıklayan Cummins, daha sonra tören için sipariş verilen yemeğin ve pastanın boşa gitmemesini istediğini belirtti.

DÜĞÜN MASRAFLARINI ZOR KARŞILAMIŞ

Cummins, düğün masraflarının büyük çoğunluğunu kendisi, ailesi ve eski nişanlısı Logan Araujo ile ortaklaşa ödediklerini, kalan bölümünü de Logan'ın aile dostlarından birinin kapattığını aktardı.

Düğünü iptal edilen kadın salona evsizleri davet etti

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