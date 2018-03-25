Düğününde kız kavgası çıkınca gözyaşına boğuldu

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda, düğüne davetli olarak katılan ve akraba oldukları öğrenilen, daha önce kız kavgası yüzünden aralarında husumet olan T.Y. ile B.Ç. bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce araya büyükler de girdi.

POLİS BİLE AYIRAMADI

Kavganın büyüdüğünü gören düğün sahipleri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayıramayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Polisin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmayınca olay yerine çok sayıda takviye ekibi sevk edildi.

HAMİLE KADINI DARBETTİLER

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hamile olduğu öğrenilen bir kadın darbedilirken, 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Yaralanan davetliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

"YAN BAKTIN DİYE KAVGA ETTİLER"

Kavga sırasında olay yerinde bulunan görgü tanığı yaşananları anlattı. Görgü tanığı, “Taraflar benim akrabam ve onlar da akraba, bunların arasında daha önceden kız yüzünden husumet vardı. Üstelik hem kız tarafı hem de erkek tarafı akrabamız. Mecburen iki tarafı da davet ettik düğünümüze, sen bana yan baktın diye kavga ettiler. Bütün olayı bizim üzerimize yıktılar ama düğün sahipleri olarak en ufak bir ilgimiz yok.” ifadelerini kullandı.

GELİN GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kavgadan sonra düğün yarım kesilip davetliler dışarı çıkarılırken gelin yaşananlardan ötürü dakikalarca gözyaşı dökerek düğün salonundan ayrıldı.



