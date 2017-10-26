Duhok'taki kazılarda 3 bin yıllık, çivi yazılı 93 tablet

Irak Küt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde bulunan Duhok kendinde yapılan arkeolojik kazılarda Mezopotamya tarihine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

3 BİN YILLIK ÇİVİ YAZILARI BULUNDU

Arkeolojik araştırma dergisi Science Daily'de yer alan habere göre, Tübingen Üniversitesi'nin 2013 yılında, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kenti yakınlarında bulunan Bassetki bölgesinde başlattığı arkeolojik kazılarda, Asurlular ve Mitanniler dönemlerine ait çivi yazılı 93 kil tablet bulundu.

Duhok Müzesi ve Tübingen Üniversitesi bünyesinde yer alan Antik Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında, daha önce Akad İmparatorluğu'na ait olduğu belirtilen bir antik kentin 5 bin yıllık harabeleri bulunmuştu. Son olarak kazılar sırasında, M.Ö. 1250 yılına ait olduğu düşünülen çivi yazılı 93 tablet bulundu.

Asurlular ile Mitanniler'in dillerinde yazıldığı belirtilen ve dini, yargısal veya ekonomik konulardan hangisini içerdiği bilinmeyen tabletlerin incelenmek üzere Almanya'ya götürüldüğü belirtildi.

TABLETLER O DÖNEME IŞIK TUTACAK

Dil Bilimci Dr. Betina Faist'in ilk yüzeysel çalışmasına göre, tabletlerden biri, Akadların 'İyilik Tanrıçası Gula'ya dair. Tabletlerin uzun süre kalıntılar altında kaldığı için bozulduğu ve bu nedenle okuma sürecinin tahmin edildiğinden fazla süreceği belirtildi.

Kazı Başkanı Prof. Pfalzner, tabletlerin, Kuzey Mezopotamya'nın geçmişine ilişkin önemli bulgular içerdiğini söyledi. Bölgenin olağanüstü zengin ve kültürel bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Pfalzner, "Milattan önce 2 bin yılında, bu bölgede yaşanan toplumsal, kültürel ve dini olaylara ilişkin elimizdeki bilgiler, oldukça sınırlı. Bu tabletlerin, bu dönemdeki sırları çözeceğini umuyoruz." dedi.