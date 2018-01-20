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Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından "yakından rakip ediyoruz" diyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Taraflar gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmalı" dedi.

AA | 20.01.2018 - 00:55..
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.

Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

"GERGİNLİK TIRMANMAMALI"

Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Stephane Dujarric, "Tüm taraflara gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

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