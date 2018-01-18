Aydın’ın Nazilli'deKİ iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir şahıs önce çevreyi kolaçan etti.

Ardından elindeki yanıcı madde şişesi ile dükkana gelen kimliği meçhul şahıs dükkanın ön kısmına yanıcı sıvı maddeyi döktükten sonra çakmağı çıkarıp ateşledi.

KENDİNİ YAKTI

Döktüğü yanıcı maddenin arasında olduğunu fark etmeyen sakar kundakçı çakmağı çakar çakmaz dükkanın ön kısmı ile birlikte alevler arasında kaldı.

Olayda dükkanda zarar oluşurken, yakmak istediği dükkan ile birlikte kendini de yanan sakar kundakçı ortadan kayboldu.

Polis ekipleri tarafından el konulan olayda sakar kundakçının kimliğinin araştırıldığı belirtildi. Nazilli’deki hastanelere yanık şikayeti ile müracaat eden olmadığı, olayın aydınlatılması için çevre il ve ilçelerdeki hastanelerin kayıtlarının da incelendiği öğrenildi.

Dükkanı yakmak isterken kendini yaktı VİDEO

DÜKKAN SAHİBİ ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİYİ POLİSE SÖYLEDİ

Şüphelendiği şahsın ismini emniyete verdiğini söyleyen iş yeri sahibi Ümit Dumanoğlu, dükkanı kundakladığını düşündüğü şahıs ile daha önceden aralarında husumet olduğunu belirterek “Şüpheli olduğunu düşündüğümüz şahıs daha önce dükkanımıza gelerek telefon satmışlar. Daha sonra da bu sattıkları telefonu para vermeden geri almaya çalışmışlar. Biz bununla ilgili şikayetimizi yapmıştık” ifadelerini kullandı.



