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Dükkanı zarar görmesin diye şüpheli çantayı uzaklaştırdı

Adana'da bir apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı uzaklaştırmaya çalışan vatandaş dikkat çekti.

15.02.2017 - 10:41
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Adana'nın Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın girişinde iş yeri bulunan Hakan Bal, şüpheli bir çanta gördü.

Dükkanı zarar görmesin diye şüpheli çantayı uzaklaştırdı

DÜKKANIN CAMLARI KIRILMASIN DİYE ÇANTAYI UZAKLAŞTIRDI

Bir süre geçtikten sonra çantanın sahibi gelmeyince bomba olabileceğini düşünerek patlaması durumunda dükkanına zarar vermemesi için çantayı ilerideki masanın üzerine bırakıp polise haber verdi.

VATANDAŞLAR ÇAY İÇEREK İZLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de şifreli olan çantayı inceleyemeyince bomba imha uzmanı istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı inceledikten sonra fünye yerleştirdi. Bu arada etraftaki meraklı vatandaşlar çay içerek bu anları izledi.

ÇANTADAN EVRAK ÇIKTI

olis kontrollü olarak çantayı fünye ile patlattı. Çantadan çok sayıda evrak çıktı. Dükkan sahibi Hakan Bal ise kredi çektiğini, borcu olduğunu, dükkanının zarar görmemesi için çantayı alıp uzağa koyduğunu söyledi.

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