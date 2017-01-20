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Duma Türk Akımı anlaşmasını onayladı

Rusya Duması, Rusya ve Türkiye arasındaki Türk Akımı boru hattı anlaşmasını onaylayan yasayı kabul etti.

20.01.2017 - 14:50
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Duma Türk Akımı anlaşmasını onayladı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türk Akımı anlaşmasının imzalanmasının transit risklerinin azaltılması ve Gazprom'un 2019 yılından sonra Türkiye ve AB ülkelerine doğalgaz sevkiyatına ilişkin kontrat yükümlülüklerini yerine getirmesi başta olmak üzere birçok sebepten kaynaklandığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Onaylanan belgede şu ifadelere yer verildi: "Rus doğalgazının Türk Akımı boru hattıyla güvenilir ve kesintisiz sevkiyatı, sadece Türk tüketicileri için kurulacak ilk hat üzerinden her yıl Rus bütçesine yaklaşık 750 milyon dolar ihracat vergisinin gelmesini sağlayacak. İkinci hattın gerçekleştirilmesi halinde ve Türkiye'den doğalgaz alacak ülkelere göre ihracat gelirleri de bütçeye aktarılacak. Anlaşma, bu projenin gerçekleşmesi halinde deniz kısmının şirketlerinin vergiye dahil olmamasını öngörüyor. Ayrıca, denizaltı kısmının ve kara kısmının şirketleri gayrimenkul vergisinden de muaf olacak. Taraflara vergi, gümrük vergisi, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ulaşım ve teknik araçlara diper ödemelerin uygulanmaması ön görülüyor."

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