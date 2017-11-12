taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Dumana karşı cihaz icat etti

Van'ın Erciş İlçesi'nde bir kişi, astım hastaları için çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı.

12.11.2017 - 17:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van'ın Erciş İlçesi'nde oturan 40 yaşındaki Hakan Korkmaz, astım hastası 7 yaşındaki kızı Berkem ve benzer durumdaki hastalar için çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı. Korkmaz, cihaz ile pasif içicilerin, özellikle çocukların sigara ve nargile dumanından korunmasını hedeflediğini söyledi.

Dumana karşı cihaz icat etti

EŞİ SİGARAYI BIRAKMAYINCA İCATTA BULUNDU

Korkmaz, eşinin sigara tiryakisi olduğunu ve doktorların tüm uyarılarına rağmen bu kötü alışkanlığı bırakamadığını, bu nedeni ye böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını söyledi.

Dumana karşı cihaz icat etti

Hakan Korkmaz, şöyle dedi: "Bu makineyi öncelikle kızım ve tüm çocuklar için yaptım. Sigara tiryakisi eşimin içtiği sigara ve nargileden dolayı kızım astım oldu. Doktorlar defalarca eşimi uyardı, sigaradan uzak durmasını istedi. Ama sigara içmeye devam etti. Ben de evde çocukların zarar görmemesi için böyle bir makine icat ettim. Bu cihaz sigara ve nargile dumanının dışarı çıkmasını sağlıyor. Yapmış olduğum icadın bir tanesini evimde bıraktım. Eve gelen misafirler, eve gelen yabancılar sigara içsinler diye, diğerini de iş yerime bıraktım. İşyerimi bir atölye niteliğinde kullanıyorum."

Dumana karşı cihaz icat etti

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Bu cihazın Türkiye ve dünyada benzerinin bulunmadığını öne süren Korkmaz, 1 yıl önce patent başvurusu yaptığını belirterek şöyle konuştu:
"Patenti 3 yılda veriyorlar. Ben faydalı modelini aldım. Bu cihaz her yerde kullanılabilir, insanlar için faydalı olduğu tescillendi. Patent 2 yıl içerisinde elimde olacak. Başvurum hazır ve patenti de tescilledim. Bu makinenin portatifini benden istediler. Bunu yapmak için baya uğraştım. Fabrikalara gittim. Bu cihazın bir parçasının bile çok yüksek meblağlara mal olduğunu bana söylenince buna maddi gücüm yetmedi. Bu cihazı kendi imkanlarımla yaptım. Burada durumlar kısıtlı olduğu için malzemenin her parçasını bir yerden getirmek zorunda kaldım.

Dumana karşı cihaz icat etti

Daha sonra üniversitelere başvurdum. Üniversitelerde, bunu ders niteliğinde bilim ve teknoloji okuyan öğrencilere sunulsun. Onlar bana bu cihazı yapsın istedim. Onlar da yapamadı. Tüm sıkıntılara rağmen portatifini kendim yaptım. Bu cihazı 8-9 ayda yaptım. Bu cihaz daha gelişecek ve üzerine daha koymadığım parçalar var. Bu parçalardan bazıları hoparlör. Bu cihaz demir, ahşap,plastik ve camdan da yapılabilir. Makinemin özeliği, bulunmuş olduğu masanın üst tarafındaki tavana monte edilip, yapay baca vasıtasıyla tahliye sisteminin bulunmasıdır. Cihazın ayakları sayesinde kişi istediği yüksekliğe indirip kaldırılabilir. Üzerinde televizyon izlenilebilen, ayakların alt tarafındaki hoparlör sayesinde merkeze bağlı müzik dinleyebilme, telefon, bilgisayar şarj edebilme özelliği var.Özellikle bu cihazın evlerde kullanılmasını tavsiye ediyorum."

Dumana karşı cihaz icat etti

Dumana karşı cihaz icat etti

Dumana karşı cihaz icat etti

Dumana karşı cihaz icat etti

Dumana karşı cihaz icat etti

İlginizi Çekebilir
Yavru ayılar ballı ekmekle besleniyor
Bursa'da 49 yaşındaki Aynur İbil, barınaktaki yavru ayıları özenle besliyor.
Truva Atı'na çıkan adam düşüp öldü
Truva Atı'nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını kaybetti.
Brezilya'da sarı humma paniği 16 parkı kapattırdı
Brezilya'da son aylarda sarı hummadan maymunların ölmesi nedeniyle 16 park kapatıldı.
Uzungöl'de yıkılacak tesisler tespit edildi
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, kamu arazisinde bulunan yıkılacak tesislerin belirlendiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

285
Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

85
Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

129
Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

78
Ferdi Tayfur'a göre sanatçı siyasetten uzak durmalı

Ferdi Tayfur'a göre sanatçı siyasetten uzak durmalı

154
Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

55
Başbakan Binali Yıldırım CNN'e konuştu

Başbakan Binali Yıldırım CNN'e konuştu

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM