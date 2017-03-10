Dumanla kaplanan pansiyondaki öğrenciler tahliye edildi

Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda yatakhaneye duman dolduğunu fark eden görevliler, öğrencileri uyandırdı. İhbar üzerine itfaiye ile 112 Acil Servis ekipleri okula yönlendirildi.

Binadan tahliye edilen öğrenciler, Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde sağlık kontrolünden geçirildi.

BACA EN KISA SÜREDE ONARILACAK

İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, gece bacada oluşan çatlak yüzünden pansiyonunun içinin dumanla kaplandığını, bunun üzerine 49 öğrencinin tahliye edildiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlık merkezinde kontrolden geçirildiğini belirten Kıyıcı, "Öğrenciler daha sonra ilçede görevli öğretmenler ile yakın akrabalarının yayına yerleştirildi. Hasar oluşan baca en kısa sürede onarılacak. Bu süre zarfında öğrenciler, öğretmenleri veya ailelerinin yanında kalacak." dedi.

Olayın kısa sürede fark edilmesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına dikkati çeken Kıyıcı, hiçbir öğrencide sağlık sorunu bulunmadığını sözlerine ekledi.