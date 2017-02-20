Dumansız Hava Sahası Mücadelesinin kitabı yazıldı

2008 yılında çıkarılan “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasanın mimarı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl ’ün kaleme aldığı ve Sultan I. Ahmed Han’dan Günümüze Dumansız Hava Sahası Mücadelesinin anlatıldığı “Geçmişten Günümüze Tütün Ve Tütün Ürünleriyle Mücadele Yolculuğu” isimli kitap çıktı.

ÖNSÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ilk yayını olma özelliği taşıyan kitabın önsözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitaptaki önsözde, "Tütünle mücadelenin tarihini inceleyen bu kitabın, tütün kullanımının azaltılması çabalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Sigaraya karşı yürüttüğüm mücadeleye en büyük desteği verenlerin başında gelen, kitabın yazarı Prof.Dr. Cevdet Erdöl' ü tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİYLE MÜCADELE

Kitabında tütün ve tütün ürünleriyle mücadele mevzuatının kronolojik tarihçesini yazdığını söyleyen Prof.Dr. Cevdet Erdöl, “Hem günümüzde yapılan düzenlemeleri hem de ecdadımızın tütün üretimi, satışı ve kullanımına dair getirmiş olduğu düzenlemeleri, sınırlama ve yasaklamaları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerini tarayarak günümüze aktarmak cabasında oldum.

Ayrıca Cumhuriyet döneminde kuruluşundan bugüne gelene kadar yapılmış bütün hukuki düzenlemeleri detaylı bir şekilde kitabımda yer aldı. Anayasal düzenlemelerden başlayarak, yasalar, yönetmelikler ve diğerleri kitabın muhteviyatında yer almaktadır” dedi. Dr. Erdöl, kitabının özellikle tütün ve türün ürünlerinin zararlarıyla ilgili çalışma yapacak araştırmacılara önemli bir kaynak olacağını ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutacağını belirtti.

İLGİNÇ ANEKDOTLAR

640 sayfa olan kitapta ülkemizde tütünle mücadele tarihine dair ilginç anekdotlara yer verilmiş.

IV. Murat tarafından yayınlanan ve kitapta belgesi de paylaşılan fermanda: “Daha önce defalarca gönderdiğim emirler ile halkın çalışmasını engelleyen, kazançlarını yok eden ve çeşitli yangınlara ve fenalıklara sebep olan tütünün zararlarının ortadan kaldırılması devletin önemli işlerindendir. Bu sebeple tütün ziraatı ve satışı yasaklanmıştır. Bu yasak emrime rağmen kadıların kayıtsızlığı ve işi önemsememeleri, gönderilen memurların ihmal ve açgözlülükleri sebebiyle tütün ziraatının ve satışının yapıldığını duydum.” İfadeleri yer alıyor.

"O GÜN DE DENETLEME VE KONTROL SORUNU VARDI"

Fermanın bugün yazılmış bir taze cümle olarak hala güncelliğini koruduğuna dikkat çeken Rektör Cevdet Erdöl, “IV. Murat’a ait bu ferman, devletin en yetkililerinin ısrarlı takiplerine rağmen tütün ile ilgili düzenlemelerin neden aksayarak ilerlediğine işaret etmektedir. O gün kontrol ve denetim sorunu varmış, bugün de aynı sorun maalesef var. Aradan geçen yaklaşık 6 koca yüzyıla rağmen sistemdeki sorun devam etmektedir. Özetle o zaman adalet ve emniyette olan denetimle ilgili sıkıntıyı biz bu zamanda hala yaşamaktayız.” İfadelerini kullandı.

1934 yılında TBMM’ye gönderilen ve yasalaşan bir kanunla doktorların sigarayı hastalarına adeta reçete ettiği ve benzeri trajikomik çalışmaları da kitapta bulmak mümkün.