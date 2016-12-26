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Dumlupınar Üniversitesi'nden Halepliler için kampanya

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince başlatılan ve STK'larca destek gören kampanyaya ilgi sürüyor.

AA | 26.12.2016 - 23:47
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DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, kampanyanın kentte büyük ilgi gördüğünü ve çok sayıdaki hayırseverin kampanyaya destek olmak için yardım malzemelerini belirlenen noktalara ulaştırdığını söyledi.

Dumlupınar Üniversitesi'nden Halepliler için kampanya

Yardım malzemeleri için hem üniversite kampüsü içerisinde hem de kentteki bazı okullarda toplama merkezleri oluşturduklarını dile getiren Gören, şöyle konuştu:

"Kampanya dahilinde bizlere ulaştırılan malzemeleri kentteki bir okulun spor salonunda topluyoruz. Kampanyamızı 19 Aralık'ta başlatmıştık, bugün itibarıyla da hala devam etmektedir. Kampanyamıza halkımızın yoğun bir teveccühü var. Yardımlar hala gelmeye devam etmekte. Şu an için yaklaşık 4 tırı doldurabilecek gıda, giyecek ve diğer yaşam malzemeleri toplandı. Burada öğrenci arkadaşlarımız yoğun bir şekilde malzemeleri türüne göre sınıflayıp kolileyerek, bölgeye gönderilmek üzere hazır hale getiriyor. İnşallah bu yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşır."

Dumlupınar Üniversitesi'nden Halepliler için kampanya

Kampanyaya Kütahya Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 65 mahalle muhtarı, 15 sivil toplum kuruluşu ve öğrenci topluluklarının destek verdiğini de ifade eden Rektör Gören, "Kampanyayı her ne kadar üniversite olarak biz başlatmış olsak da öğrenci topluluklarımızın büyük gayretleri var. Onlar gece gündüz demeden bu iş için çalıştılar. Başta öğrenci toplulukları üyelerine olmak üzere kampanyaya destek veren bütün herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Üniversitesi'nden Halepliler için kampanya

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Ercan Taşkın da yardım malzemelerinin kolilenip hazırlanmasının ardından tırlara doldurularak birkaç gün içerisinde Haleplilere göndermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dumlupınar Üniversitesi'nden Halepliler için kampanya

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