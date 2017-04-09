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Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu

Bursa'da 55 yaşındaki Niyazi B., gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

09.04.2017 - 08:39
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana geldi. Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.’nin evine ziyarete geldi.

GELİN GELMESİNİ İSTEMEDİ

Ziyaret esnasında Leyla B., iddiaya göre kayınpederi Niyazi B.’ye kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü.

Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla yaraladı.

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Niyazi B.’yi silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu

Dünürünü ve gelinini tabancayla vurdu


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