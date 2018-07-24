Dünya 1 yılda rekor doğal kaynak tüketti

Uluslararası araştırma organizasyonu Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network), bu yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün iki gün öne alınarak 1 Ağustos tarihine çekildiğini belirtiyor.

Bu da insanların yeryüzünün karbon, gıda, su, toprak ve ağaç gibi kaynaklarını yıkıcı miktarlarda tükettiği anlamına geliyor.

DÜNYANIN 2 KATINA YAKIN BİR TÜKETİM

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre yeryüzü kaynaklarına duyulan iştahın sürdürülebilmesi için şimdiki Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene ihtiyaç var.

İnsanların hesaplamaların yapıldığı 1970'li yıllardan beri ekolojik borcu sürekli yükseliyor.

30 yıl önce Dünya Limit Aşımı Günü 15 Ekim olarak belirlenmişti. 20 yıl önce 30 Eylül'dü. 10 yıl önce ise 15 Ağustos.

Son iki yılda ise tüketim miktarı hızla yükseldi.

"DÜNYANIN GELECEK KAYNAKLARI TÜKETİLİYOR"

Bu şekilde gitmesi takdirinde önümüzdeki yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün ilk kez Temmuz'a çekilebileceği belirtiliyor.

Bu durumun uzun süreli sonuçları arasında toprak erozyonu, su kıtlığı ve iklim değişikliği yer alıyor.

Küresel Ayak İzi Ağı'nın başında olan Mathis Wackernagel, "Dünya'nın gelecek kaynaklarını şu andaki ekonomilerimizi sürdürmek için kullanıyoruz" diyor.

Wackernagel, ulusların, şirketlerin ve evlerin sürekli borca girmesinin sonunda sistemin çöküşü anlamına geleceğini söylüyor.

Organizasyona göre siyasi olarak pozisyon almak kişisel tercihlerin çok daha ötesinde sonuçlar doğuracaktır.

Dünya Limit Aşımı Günü'nün öne çekilmesinde, et tüketiminin yüzde 50'sinin vejetaryan bir diyetle değiştirilmesi 5 gün, binalarda ve endüstride yapılacak değişiklikler üç hafta, karbon tüketiminde yüzde 50 indirime gidilmesi ise üç ay etki yaratabilir.

Ekonomik duraklama dönemlerinin bu tarihin önceye çekilmesinde etkisi olduğu düşünülüyor. 2008'deki ekonomik krizin bu tarihi beş gün öne attığı görülmüştü.

1970'lerdeki petrol krizi ve 80-90'lardaki ekonomik duraklamaların da bu konuda etkili olduğu belirtiliyor.