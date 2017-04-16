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Dünya 16 Nisan Anayasa Referandumu'nu izliyor

Dünya, Türkiye'de gerçekleşen anayasa referandumunu yakından takip ediyor.

16.04.2017 - 10:58
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Başta uluslararası ajanslar olmak üzere yabancı basın, bugünkü halk oylamasıyla ilgili gelişmeleri abonelerine ve takipçilerine anbean aktarıyor.

REUTERS

“Türkler tarihi referandumda oy kullanıyor” başlığıyla geçtiği haberinde, halk oylamasının modern Türkiye tarihinin en radikal değişikliği olduğunu vurguladı.

İngiliz haber ajansı, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere oy kullanan insanları yansıtan kareleri abonelerine servis ediyor.

BBC

16 Nisan'da sandıktan ‘evet' oyu çıkması durumunda gelecek değişiklikleri aktararak, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son mesajlarına yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu haberinde, öngörülen değişiklikleri de maddeler halinde aktardı.

CNN

İnternet sitesinin manşetine taşıdığı haberinde, seçmenlerin parlamenter demokratik sistemi güçlü başkanlık sistemiyle değiştirecek 18 maddelik reform paketini oylamak üzere sandığa gittiğini hatırlattı.

Amerikan yayın kuruluşu da ‘evet' ya da ‘hayır' senaryolarında ortaya çıkacak tabloya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

AL JAZEERA

Doğu'da sandıkların 07:00'da açılıp 16:00'da kapandığını, diğer bölgelerde ise 08:00'da açılıp 17:00'da kapandığını hatırlattı.

Katar merkezli medya organı Türkiye'nin Türk bakanların mitinglerini engelleyen başta Almanya ve Hollanda olmak üzere AB ülkeleriyle ilişkilerinin gerildiğini yazdı.

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