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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2018'de yüzde 3,9 ve 2019’da yüzde 4,1 genişlemesi bekleniyor.

05.06.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)" raporunun Haziran 2017 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5’e yükseltildi. Türkiye’nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1’e revize edildi.

Dünya Bankası’nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3,5 ve 2019 için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

"EN BÜYÜK YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR TÜRKİYE'YE"

Türkiye'nin büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke olduğu belirtilen raporda, ekonomide geçen yıl yaşanan yavaşlamada, başarısız darbe girişiminin yanı sıra Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar ile yüksek enflasyonun rol oynadığı vurgulandı.

Buna karşın son verilerin ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen raporda, "Türkiye'nin büyüme tahminleri, ekonominin başarısız darbe girişiminin ardından beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle yukarı revize edildi." denildi.

Büyümenin hızlanmasında genişlemeci maliye politikalarının önemli rol oynadığı belirtilen raporda, "Türkiye’de büyümenin, siyasi belirsizlik azaldıkça, turizm iyileştikçe ve kurumsal bilançolar düzeldikçe yüzde 4’e doğru hızlanması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ ROLÜ ARTTI"

GEP raporunda, Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye’den oluşan en büyük 7 gelişen ülkenin toplam büyümesinin 2018 itibarıyla uzun vadeli ortalamasını aşacağı kaydedildi.

"Bu grup, zaman içinde küresel ekonomide giderek büyüyen bir role oynamaya başladı" denilen raporda, söz konusu ülkelerin daha hızlı büyümesinin hem diğer gelişen ülkeleri hem de küresel ekonomiyi pozitif etkilediği belirtildi.

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