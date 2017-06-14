Dünya bankasından Afganistan'a 500 milyon dolar hibe

Dünya Bankası Afganistan Sorumlusu Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, 500 milyon doların ülkedeki mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması, işsizler için iş istihdam olanaklarının artırılması, 5 büyük şehirde halkın yararına projelerin hayata geçirilmesi, elektrik ağlarının geliştirilmesi,köylere yol yapılması ve gıda güvenliğinde harcanacağını söyledi.

PROJELERE AYRILAN BÜTÇELER

Bu yardımlardan 205 milyon doların Afganistan içindeki mültecilere ve 100 milyon doların özel sektörün güçlenmesi için tahsis edildiğini kaydeden Chaudhuri, 20 milyon doların ise 5 büyük şehirde halkın yararına yapılacak projeler için harcanacağını belirtti.

Chaudhuri, ayrıca, bu hibenin 60 milyon dolarının da elektrik ağlarının geliştirilmesinde değerlendirileceğinin altını çizdi.