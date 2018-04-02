taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.954
USD
3,9648
EURO
4,8900
ALTIN
169,77
PETR
69,8000

Dünya Bankası'ndan Türkiye büyüme tahmini

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

234234

Türkiye'nin 2017 yılını çok iyi bir şekilde geçirdiğini ifade eden Zutt, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hükümetin, yatırım konusunda özel sektörü cesaretlendirmek için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirtti. Zutt, özel sektörün de buna aynı şekilde cevap verdiğini ve Türkiye'nin geçen yıl yüksek büyüme elde ettiğini söyledi.

YÜZDE 4-5 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Zutt, "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde gösterdiği büyümeye değinen Zutt, şunları söyledi:

"Ancak Türk firmaları, verimlilik konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki büyümeyi sürdüremez. Türk şirketleri, Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin en kârlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

137
Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

137
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

29
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

49
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

134
Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

58
FETÖ yargılamaları devam ediyor

FETÖ yargılamaları devam ediyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM