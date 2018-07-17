taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
145.903
USD
4,8491
EURO
5,6815
ALTIN
193,52
PETR
71,9800

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaşırken, bu başarı dünya basınında geniş yer bulurken, göçmen kökenli kadro da dikkat çekti.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 00:30..
  1. Haberler
  2. Spor
Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyon oldu. Fransa'nın gollerini Mandzukic (KK), Griezmann, Pogba ve Mbappe atarken Hırvatistan'ın gollerini Perisic ve Mandzukic attı. Fransa, tarihinde 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

MARCA: 2. YILDIZ

İspanya'nın Marca gazetesi, Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa Milli Takımı'nın ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olmasına atıfta bulunarak "İki yıldız" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Gazetede, Fransa'nın 20 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı hatırlatıldı.

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

"DÜNYA 'VAR' KUPASI'NI KAZANDILAR"

Ülkenin bir diğer önde gelen spor gazetelerinden AS, turnuvaya Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının damga vurduğunu ifade eden bir başlıkla okuyucularına ulaştı. Gazetenin manşetinde, "Fransa, Dünya VAR Kupası'nı kazandı" ifadesine yer verildi.

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

NY TİMES: YENİ JENERASYONLA 20 YILA GEREK YOK

ABD'nin New York Times gazetesinin internet sitesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli paya sahip olduğu kaydedildi. Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, Raphael Varane ve Samuel Umtiti'nin olağanüstü performans sergilediğinin belirtildiği haberde, Fransa'nın yeni jenerasyonuyla diğer bir şampiyonluk için 20 yıl daha beklemesine gerek kalmayabileceği aktarıldı.

Dünya şampiyonu Fransa evine döndü VİDEO

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

"FRANSIZLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI"

İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Fransa'nın Dünya Kupası'nı almasının ardından Paris'te düzenlenen kutlamalara yoğunlaşırken, "Taraftarlar gözyaşları içinde genç Fransız takımına sevgisini gösterdi." ifadesini kullandı.

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

TİMES: YAŞASIN FRANSA

​The Times gazetesi birinci sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un final maçının oynandığı statta çekilen fotoğrafına "Yaşasın Fransa" başlığıyla yer verdi.

"Fransa ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu için meydan okuyan Hırvatistan'ı geçti" başlığını kullanan Financial Times, birinci sayfasında Fransa Milli Takımı oyuncularının teknik direktör Didier Deschamps'ı havaya fırlattığı görülen bir fotoğrafı kullandı.

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

"İTALYAN USULÜ ŞAMPİYON"

​Emmanuel Macron'un stattaki gol sevincinin de yer aldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın yıllarca İtalya'da futbol oynamasına atıfta bulunularak, "Fransa, İtalyan usulü şampiyon" ifadesi öne çıkarıldı.

Ürdün'ün El-Gad gazetesi, "Fransa Hırvatistan'ın hayallerini yıktı ve ikinci kez şampiyon oldu" ifadesini kullandı.

"GÖÇMENLER KAZANDI"

Lübnan'ın El Ahbar gazetesi ise Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolculara vurgu yaparak "Dünya Kupası'nı göçmenler kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı

28
Şehitler Erol Olçok ve oğlu Abdullah, Fatih'te anılacak

Şehitler Erol Olçok ve oğlu Abdullah, Fatih'te anılacak

8
İran'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşımlara gözaltılar

İran'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşımlara gözaltılar

2
FETÖ ile mücadele edenler, yüksek yargıçlığa atandı

FETÖ ile mücadele edenler, yüksek yargıçlığa atandı

4
Ticaret Akademisi kurulacak

Ticaret Akademisi kurulacak

2
Milli atlet Ahmet Arslan'dan 10 yılda 10'larca madalya

Milli atlet Ahmet Arslan'dan 10 yılda 10'larca madalya

4
Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor

Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM