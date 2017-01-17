taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.712
USD
3,8122
EURO
4,0489
ALTIN
147,83
PETR
55,7500

Dünya basınında teröristin yakalanmasının yankıları

Dünyanın en büyük haber organları, Reina saldırganının yakalanmasını flaş haber olarak duyurdu.

17.01.2017 - 06:32
  1. Haberler
  2. Medya

h

'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı' başlığını kullanan BBC, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini okuyucularına aktardı.

CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı' dedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor' cümlesiyle haberi sundu.

'Gece kulübü saldırganı İstanbul'da yakalandı' diyen Reuters, DEAŞ'in yılbaşında gerçekleşen saldırıyı üstlendiğini hatırlatıyor.

Al Jazeera English de, Türk medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın İstanbul'da yakalandığını vurguladı.

The Guardian, son dakikasında 'Türk yetkililer, İstanbul gece kulübü saldırganının gözaltına alındığını bildiriyor' ifadesine yer verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

985
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

123
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

85
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

76
Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

20
Brezilya’da 26 kişinin öldüğü cezaevinde yeniden isyan

Brezilya’da 26 kişinin öldüğü cezaevinde yeniden isyan

11
Bakan Çavuşoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tebrik tweet'i

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tebrik tweet'i

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM