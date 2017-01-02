Dünya basınından saldırı noktasına yoğun ilgi

Ortaköy’de bir gece kulübünde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen, biri polis 39 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı terör saldırısının gerçekleştiği nokta dünyadan ve Türkiye’den basın mensuplarının yoğun ilgisi altında..

Patlamanın gerçekleştiği andan itibaren olay yerinden gelişmeleri aktarmaya devam eden gazeteciler, bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren Ortaköy’e gelerek yaşanan gelişmeleri ekranlara ve sayfalara taşımaya devam etti.

GAZETECİLER UZAKLAŞTIRILDI

Diğer yandan, olay yerinde güvenlik zafiyeti oluşmasını gerekçe gösteren polis, gazetecileri bulunduğu yerden uzaklaştırarak eğlence mekanının karşısında durmamalarını istedi.