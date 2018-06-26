Dünya Çocukları fotoğraf sergisi açıldı

Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yürütülen Geleceğe Gülümse projesi kapsamında açılan serginin küratörlüğünü Niko Guido üstleniyor.

Dernek Başkanı Servet Köse, projenin ilk olarak 3 yıl önce bir hayal üzerine başladığını söyledi. Daha önce Bartın, Yozgat, Bayburt, Çanakkale ve Çorum'da 5 proje gerçekleştirdiklerini belirten Servet Köse, "Biz 40 üniversite gönüllüsü Anadolu'nun çeşitli köylerine giderek, oradaki öğrencilere hem bot, mont gibi kıyafet yardımı yapıyoruz hem de gittiğimiz okullarda sanat, bilgisayar atölyesi, kütüphane gibi alanlar oluşturuyoruz." dedi.

Proje kapsamında gittiği okullarda aynı zamanda öğrencilere içerik eğitimleri verdiklerini dile getiren Servet Köse, kadın-erkek eşitliği, çevre bilinci gibi konuları psikologlarla, pedagoglarla birlikte çalışarak ele aldıklarını aktardı.

KİTAP OKUMA VURGUSU

Servet Köse, "Öğrencilere şunu söylüyoruz, 'Bizden önceki abilerimiz, ablalarımız bize birçok kitap getirdi. Biz İstanbul'dan gelen abileriniz ve ablalarınız olarak bu kitapları okuduk, şimdi de size getiriyoruz. Siz de bu kitapların tamamını okuyarak, sizden sonra gelecek kardeşlerinize bu kitapları vereceksiniz ve onlara kitap okumayı sevdireceksiniz.' Yardım malzemelerini de biz gittikten sonra dağıtılması için idareye bırakıyoruz. Çünkü bizim projemiz sadece yardım değil, biz İstanbul'dan onları görüp, bilen abiler, ablalar olarak onların yanına gidiyoruz. Yardım işin içine girdiğinde ise çocuklarla olan bağımız biraz kopuyor. Karşılıklı ilişkileri koruyabilmek adına böyle bir motto ile yola devam ediyoruz. Mesela gönüllülerimiz herhangi bir köye gittiğinde hiçbir şekilde makyaj yapmadan, takı takmadan gider ve gün boyu cep telefonu kullanımı da yasaktır. Çünkü burada önemli olan şey çocuklara minimum sürede, maksimum faydayı verebilmek." şeklinde konuştu.

6 BİN KİTAP ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Projenin baş koordinatörü Caner Yeşil ,"Artık bütçemiz büyüdü, sponsor sayımız, gönüllü sayımız arttı. Şu ana kadar ulaştığımız çocuk sayısı ise toplamda bini, götürdüğümüz kitap sayısı da 6 bini geçti. Bu sergi projenin 2'inci ayağı olarak bulunduğu yerden çocuk konusuna dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak. Bunun için de sanattan daha iyi bir yolun olacağını düşünmedik. Fotoğraf gezginleri grubu ile 56 fotoğrafçının katılımıyla bu sergiyi düzenledik. Bundan sonra farklı sanat dallarıyla da projeyi birleştirerek farklı fikirlerimiz var." dedi.

13 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Bulunduğu çevrede sosyal sorumluluk bilincini yaymak ve örnek oluşturmak amacıyla açılan ve geliri Geleceğe Gülümse sosyal sorumluluk projesine gidecek olan sergide, Küba, ABD, Nepal, Fas, Hindistan ve Tanzanya'da çekilmiş olan 56 fotoğrafçının eserleri yer alıyor.

Sergi, 13 Temmuz'a kadar görülebilecek.