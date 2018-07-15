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Dünya çocuklarının sevgilisi Nöstlinger yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 16:28..
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Christine Nöstlinger

 

Dünya çocuklarının sevgilisi Nöstlinger yaşamını yitirdi

Milyonlarca çocuğun ve gencin severek okuduğu, Hans Christian Andersen (1984) ve Astrid Lindgren Anma (ALMA-2003) gibi dünyanın saygın edebiyat ödüllerinin sahibi yazar, yarım asırlık verimiyle bugünün yaratıcılarına da ilham kaynağı olmayı başardı. Son söyleşisinde, artık çocuk kitabı yazmak istemediğini, çünkü kendi yaşamının bir çocuk romanı haline geldiğini söyleyen Nöstlinger, kitaplarının konu olduğu pek çok gençlik filminde de ufak rollerde, sürprizlerle sevenlerini şaşırtmıştı.

 

Dünya çocuklarının sevgilisi Nöstlinger yaşamını yitirdi

HER YAŞTAN OKURA HİTAP EDİYORDU

Çocuklar ve gençler için kaleme aldığı 100’den fazla kitabında, her yaştan okuru ortak duygu ve düşüncelerde birleştirdi. Eserleri pek çok dile çevrilen Avusturyalı yazarın ilk kitabı 1970’te yayımlandı, Türkçe’ye Günışığı Kitaplığı tarafından “Alev Saçlı Çocuk” başlığıyla kazandırıldı, çocuk edebiyatının köşe taşlarından biri oldu. Günümüzde dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasında sayılan “Kim Takar Salatalık Kral’ı” ile 1973’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.

Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu. Onlara üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.

 

Dünya çocuklarının sevgilisi Nöstlinger yaşamını yitirdi

SIĞINAKLARDA GEÇEN ÇOCUKLUK YILLARI

1936’da Viyana’da dünyaya gelen Nöstlinger’in çocukluğu, 2 yaşından itibaren Hitler’in ordusunun işgali altındaki Avusturya’da sığınaklarda geçti. Polonya’ya kaçmak zorunda kalan babasının yokluğuyla ağırlaşan savaş yıllarında, bomba isabet eden evlerinin enkazından iki kez sağ olarak çıkarıldı. İster istemez izlerini taşıdığı, siren sesleriyle geçen bu zor zamanlarla ilgili, “Çocukluğumda daha sonra hiç hissetmediğim derecede mutlu anlarım oldu, tabii bu mutsuzluklarım için de geçerli...” dedi.

 

Okumaya yeni başlayan çocuklar için kaleme aldığı Franz dizisi geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkçe’de yayımlanan Nöstlinger’in milyonlarca çocuğun ve gencin unutulmazları arasına giren diğer kitaplarından bazıları: “Aklından Düşünceler Geçen Çocuk”, “Konrad ya da Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk”, Mini

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