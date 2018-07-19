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Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Ünlü yazarların ölmeden önceki son sözleri neydi?

Özel İçerik | 19.07.2018 - 12:25..
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yazarların ölmeden önceki son sözleri

Söz konusu ünlü yazarlar olunca haklarında her şey merak konusu olabiliyor. Ölmeden önce son sözlere karşı duyulan o tarifsiz duygu da aşikar tabii. İşte Dünya Edebiyatı'ndan 18 yazar ve ölmeden önceki son sözleri...

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Anton Çehov

"Çok zamandır şampanya içmemiştim".

 

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Emily Dickons

"İçeri girmeliyim, sis yükseliyor".

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

George Gordon Byron

Ölüm sebebi ateşli bir hastalık olan Byron'un son sözü "Neşterin neden olduğu ölümler, mızrağınkilerden fazladır" idi.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

James Joyce

"Kimse anlamıyor mu?"

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Jane Austen

Göğüs kanseri ile savaşan Austen'in son sözü "Şu anda tek istediğim şey ölmek. Ölmek dışında hiçbir şey istemiyorum" idi.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Johann Wolfgan von Goethe

Kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini kapayan Goethe'nin son sözü, "Işık! Biraz daha ışık" oldu.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Franz Kafka

Akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Kafka'nın bilinen son sözü ise, "Sevgili Max, son isteğim, benden geriye kalacak olan günlüklerimi, el yazmalarımı, benim yazdığım ve bana gelen mektupları, çizimlerimi ve diğerlerini okumadam yak" idi.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Katherine Mansfield

Mansfield, verem sebebiyle yaşamını yitirdi ve son sözü, "Sanırım, öleceğim. Yağmuru seviyorum. Yağmurun yüzüme değmesine bayılıyorum" oldu.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Louisa May Alcott

Alcott'un ölüm sebebi civa zehirlenmesiydi. "Bu menenjit değil mi?" ise son sözü oldu.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Mark Twain

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hayata veda eden Twain ise şöyle demişti: "Hoşça kalın. Eğer görüşebilirsek..."

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Nikolay Vasilyeviç Gogol

"Bir merdiven, çabuk bir merdiven getirin".

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

O' Henry

Siroz sebebiyle hayata veda eden O' Henry, son kez "Yakın ışıkları, eve karanlıkta gitmek istemiyorum" demişti.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Oscar Wilde

Wilde'nin ölüm sebebi de menenjit ve son sözü de, "Ya duvar kağıdı gidiyor ya da ben".

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Robert Louis Stevenson


Stevenson, beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdi. Son kez ise, "Tuhaf görünüyor muyum?" diye sorguluyordu.

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Samuel Johnson

"Ölüyorum".

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Stefan Zweig

Yaşamına intiharla son veren Zweig, bıraktığı notta yazanların bir kısmı şöyleydi: "Bütün dostlarımı selamlarım! Umarım, uzun gecenin ardından gelecek sabahın kızıllığını hala görebilirler. Ben, çok sabırsız olan ben, onların önünden gidiyorum".

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Lev Tolstoy

Zatürre sebebiyle yaşamını yitiren Tolstoy son sözü olarak şöyle demiştir: "Fakat köylüler, köylüler nasıl ölür?"

Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Victor Hugo

Hugo da yine zatürre sebebiyle yaşamını yitirdi ve son sözü, "Siyah bir ışık görüyorum" oldu.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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