Dünya Edebiyatı'ndan büyük yazarların ölmeden önceki son sözleri

Söz konusu ünlü yazarlar olunca haklarında her şey merak konusu olabiliyor. Ölmeden önce son sözlere karşı duyulan o tarifsiz duygu da aşikar tabii. İşte Dünya Edebiyatı'ndan 18 yazar ve ölmeden önceki son sözleri...

Anton Çehov

"Çok zamandır şampanya içmemiştim".

Emily Dickons

"İçeri girmeliyim, sis yükseliyor".

George Gordon Byron

Ölüm sebebi ateşli bir hastalık olan Byron'un son sözü "Neşterin neden olduğu ölümler, mızrağınkilerden fazladır" idi.

James Joyce

"Kimse anlamıyor mu?"

Jane Austen

Göğüs kanseri ile savaşan Austen'in son sözü "Şu anda tek istediğim şey ölmek. Ölmek dışında hiçbir şey istemiyorum" idi.

Johann Wolfgan von Goethe

Kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini kapayan Goethe'nin son sözü, "Işık! Biraz daha ışık" oldu.

Franz Kafka

Akciğer kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Kafka'nın bilinen son sözü ise, "Sevgili Max, son isteğim, benden geriye kalacak olan günlüklerimi, el yazmalarımı, benim yazdığım ve bana gelen mektupları, çizimlerimi ve diğerlerini okumadam yak" idi.

Katherine Mansfield

Mansfield, verem sebebiyle yaşamını yitirdi ve son sözü, "Sanırım, öleceğim. Yağmuru seviyorum. Yağmurun yüzüme değmesine bayılıyorum" oldu.

Louisa May Alcott

Alcott'un ölüm sebebi civa zehirlenmesiydi. "Bu menenjit değil mi?" ise son sözü oldu.

Mark Twain

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hayata veda eden Twain ise şöyle demişti: "Hoşça kalın. Eğer görüşebilirsek..."

Nikolay Vasilyeviç Gogol

"Bir merdiven, çabuk bir merdiven getirin".

O' Henry

Siroz sebebiyle hayata veda eden O' Henry, son kez "Yakın ışıkları, eve karanlıkta gitmek istemiyorum" demişti.

Oscar Wilde

Wilde'nin ölüm sebebi de menenjit ve son sözü de, "Ya duvar kağıdı gidiyor ya da ben".

Robert Louis Stevenson





Stevenson, beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdi. Son kez ise, "Tuhaf görünüyor muyum?" diye sorguluyordu.

Samuel Johnson

"Ölüyorum".

Stefan Zweig

Yaşamına intiharla son veren Zweig, bıraktığı notta yazanların bir kısmı şöyleydi: "Bütün dostlarımı selamlarım! Umarım, uzun gecenin ardından gelecek sabahın kızıllığını hala görebilirler. Ben, çok sabırsız olan ben, onların önünden gidiyorum".

Lev Tolstoy

Zatürre sebebiyle yaşamını yitiren Tolstoy son sözü olarak şöyle demiştir: "Fakat köylüler, köylüler nasıl ölür?"

Victor Hugo

Hugo da yine zatürre sebebiyle yaşamını yitirdi ve son sözü, "Siyah bir ışık görüyorum" oldu.

Damla Karakuş

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