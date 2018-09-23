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Dünya gençler güreş şampiyonası

Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 21:23..
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Trnava kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Arif Özen, final mücadelesinde Hintli Dupiak Punia'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer mücadelesinde Erhan Yaylacı, 96 kilo üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov'u 7-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Dünya gençler güreş şampiyonası

TÜRK GÜREŞÇİLER 5 MADALYA KAZANDI

Türk sporcular, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.

Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Erhan Yaylacı serbestte bronz madalyanın sahibi olurken, grekoromen stilde Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

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