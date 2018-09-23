1 100 milyon TL’lik vurgun yapan müdür yakalandı Çalıştığı devlet bankasını ve ‘Ucuz döviz alıyorum’ diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandıran müdür, İzmir'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

2 Dünya gençler güreş şampiyonası Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Arif Özen, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

3 İki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir eğlence merkezinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 39 yaşındaki Bekir Cengiz hayatını kaybetti.

4 Tokat'ta ormanlık alanda yangın Tokat'ta Dikmenler mezarlığı üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

5 İngiltere erken seçime koşuyor Geçtiğimiz hafta Başbakan Theresa May'in AB liderleri ile Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması İngiltere'yi siyasi türbülansa soktu. Bu belirsizlik May'in kaderini de etkiliyor

6 Akhisar Galatasaray'a 3 attı Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, Galatasaray'ı 3-0 yendi. Deplasmandaki kötü oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Trabzon'dan sonra Akhisar'dan da eli boş döndü.