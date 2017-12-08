Dünya genelinde Kudüs gösterileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı karşısına alarak attığı Kudüs adımı, Ortadoğu'daki gerilimi dünya geneline taşımaya yetti.

Dün Filistinliler ve İsrailliler arasında başlayan çatışmaların bugün Cuma namazı sonrasındaki gösterilerde şiddetlenmesinden endişe ediliyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN "İNTİFADA" HAZIRLIĞI

Hamas'ın yeni intifada çağrısıyla alev alan gösterilerde dev kalabalıkların yer alması bekleniyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'ya asker yığmış durumda.



Filistin'de dünkü gösterilerde en az 100 protestocu polis kurşunuyla yaralandı, İsrail'in Haaretz gazetesi en az bir yaralının durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

LÜBNAN'DA HİZBULLAH'TAN "SOKAK" ÇAĞRISI

Akşam saatlerinde televizyondan açıklama yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın intifada çağrısına destek verip Lübnanlılardan sokağa çıkmalarını istedi.

İLK GÖSTERİLER ENDONEZYA VE MALEZYA'DA

Yeryüzünün her noktasını saran protesto dalgası, bugün ilk Malezya ve Endonezya'da sokağa taştı.



Filistinlilerle dayanışmak isteyen Malezyalılar, Kuala Lumpur'daki ABD büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Filistin bayrakları sallayan göstericiler, Trump ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da gösterilerin adresi ABD büyükelçiliğiydi.



Türkiye'nin her kentinde de bugün eylemler düzenlenecek.



Kutsal kent Kudüs, Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların merkez noktası. İsrail'in 1967 savaşıyla işgal ettiği kent için uluslararası toplum iki devletli çözümde Filistin'in başkenti olmasını benimsiyor.